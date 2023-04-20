Bucaspor moral buldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Fethiyespor'a çarpılan Bucaspor 1928, evinde 1461 Trabzon'u 2-1 mağlup etti, moral buldu. 3. dakikada ceza sahası içine ortalayan Mehmet, topu Erhan Çelenk ile buluşturdu, gelişine vuran oyuncu topu üstten auta gönderdi.
16'da 1461 Trabzon oyuncularının anlaşmazlığı sonucunda Erhan Çelenk topu önünde buldu, beklemeden vuran oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
TOP DİREKTE PATLADI
42'de İrfan'ın pasında topla buluşan Berke gelişine vurdu top üst direkte patladı.
Sağ kanattan ceza sahası içine sarkarak ortasını açan Nafican, topu Önder'e gönderdi, şutunu kullanan oyuncu topu üstten auta gönderdi. 45'te İrfan, ceza yayı üzerinde rakiplerini çalımlayarak pasını Erhan Çelenk'e verdi, şutunu kullanan oyuncu kaleciyi geçemedi. 55'te İlhan, sağ kanattan topu ceza sahası içine ortaladı, iyi yükselen Erhan Çelenk kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.
62'de Emre, ceza yayı üzerinden verdiği ara pası Musa ile buluştu, topu aşırtan oyuncu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. 79. dakikada Erhan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu kaleci tokatlayarak kornere çeldi. 85'te Cuma'nı soldan köşe vuruşu kullandı, ceza yayı içinde boşta kalan topa Erhan dokundu ancak kaleci son anda kornere çeldi. 90+3'te 1461 Trabzon'dan Bahadır'ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruş ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi.
DOĞANCAN BİNGÖL