İnatçı Buca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Play-Off hattında yer alan zorlu rakiplerinden 1461 Trabzon'u 2-1 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Geçen hafta Fethiyespor'a kaybeden ve kendisini 4. basamakta bulan sarı-lacivertliler, kritik bir galibiyete imza atarken, 66 puana yükselip lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. 8 maçlık yenilmezlik serisini Fethiye ekibi karşısında sonlandırarak büyük üzüntü yaşayan Fırtına, Karadeniz temsilcisi karşısında savunma bölgesindeki önemli eksiklerine rağmen sahadan 3 puanla ayrılarak zirve inadını bir kez daha kanıtladı. Mazlum Demir'in kadro dışı bırakılması ve Lokman'ın da cezası nedeniyle forma giyemediği maçta kadrosunda tek stoper Onur'un kalmasına rağmen güçlü rakibini mağlup eden İzmir temsilcisi, ligde bitime 5 hafta kalırken çok kritik bir virajdan kayıpsız döndü.



FİKSTÜRÜ AVANTAJLI

İzmir ekibini kalan süreçte ise avantajlı bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler, ligden çekilen Adıyaman ve Diyarbekirspor'dan alacağı hükmen galibiyetlerle 6 puanı hanesine yazdıracak. Zirvenin sahibi Kocaelispor ise sadece Diyarbekir'den 3 puan alacak, İskenderun, Vanspor, Ankara Demir ve 1461 Trabzon ise zorlu maçlara çıkacak.



KARAFIRTINALAR HATA İSTEMİYOR

Taraftarlarının önünde çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Bucaspor 1928'in deneyimli teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligin bitimine yaklaştıklarını belirterek, "Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Bu galibiyetle önemli bir engeli aştık. Şimdi üst üste deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor maçlarından 3'er puan alacağız. Rakiplerimizin de puan kaybını bekleyeceğiz" dedi.



BERKE ÖZBAY

DİĞER