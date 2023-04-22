Bucaspor’da Şentürk şoku

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Erhan Şentürk şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisinin sezon başında Afyonspor'dan renklerine kattığı golcü futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi. Fethiyespor mücadelesinde omzu çıkan ve aldığı darbeyle hafızasını da kaybettiği öğrenilen Erhan Şentürk'ün kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde santrafor bölgesinde sadece Mehmet Fuat Gölbaşı kalırken, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın Berke, Erhan Çelenk gibi isimleri zaman zaman santraforda değerlendireceği belirtildi. ■ BERKE ÖZBAY

DİĞER