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Haberler Bucaspor Buca 1928’in kozu İzmir

Buca 1928’in kozu İzmir

23.4.2023

Gazete

Buca 1928’in kozu İzmir
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, sezonun bitimine az bir süre kala saha avantajını kullanmak istiyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla 66 puanla 2. sırada kendine yer bulan sarı-lacivertliler bitime 5 hafta kala iç sahadaki performansıyla sezonu lider kapatmayı hedefliyor. 5 haftanın ikisinde Adıyaman FK ve Diyarbekir Spor'un ligden çekilmesiyle direkt 6 puan kazanacak olan Fırtına, sadece Van Spor FK deplasmanına gidecek. İzmir ekibi bu süreçte Zonguldak Kömürspor ve İskenderunspor ile taraftarı önünde kapışacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar taraftarın gücüne inandıklarını belirterek, "Ligi zirvede bitirmek istiyoruz" dedi.
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