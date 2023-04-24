  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor’da hareketli saatler

Bucaspor’da hareketli saatler

İzmir temsilcisinde Mazlum’un ardından Alper ve Lokman da süresiz kadro dışı bırakıldı.

24.4.2023

Gazete

Bucaspor’da hareketli saatler
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de oldukça hareketli saatler yaşandı. İzmir temsilcisinde kadro dışı bırakılan Mazlum Demir'in ardından bu kez Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör de süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Önceki hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Fethiyespor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören stoper Mazlum ve Alper'in yanı sıra aynı müsabakada rakip taraftara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan kaptan Lokman Gör de kadrodan çıkarıldı.

YÖNETİM KURULU CEZAYI KESTİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor karşılaşması sonrasında profesyonel futbolcularımız Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör aldıkları cezalar ile en kritik hafta karşılaşmalarında takımımızı yalnız bıraktıkları için yönetim kurulumuz tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır" denildi. Bucaspor 1928 bu hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alacak.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA