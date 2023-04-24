Bucaspor’da hareketli saatler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de oldukça hareketli saatler yaşandı. İzmir temsilcisinde kadro dışı bırakılan Mazlum Demir'in ardından bu kez Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör de süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Önceki hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Fethiyespor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören stoper Mazlum ve Alper'in yanı sıra aynı müsabakada rakip taraftara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan kaptan Lokman Gör de kadrodan çıkarıldı.



YÖNETİM KURULU CEZAYI KESTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor karşılaşması sonrasında profesyonel futbolcularımız Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör aldıkları cezalar ile en kritik hafta karşılaşmalarında takımımızı yalnız bıraktıkları için yönetim kurulumuz tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır" denildi. Bucaspor 1928 bu hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alacak.



BERKE ÖZBAY

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