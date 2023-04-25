Bucaspor 1928’de savunma alarmı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de savunma hattında alarma geçildi. İzmir temsilcisinde Fethiyespor mücadelesi sonrasında Mazlum, Alper Kadir ve Lokman'ın kadro dışı bırakılmasının ardından tek stoper Onur kaldı. 1461 Trabzon FK ile oynanan karşılaşmada Alper Kadir'in yerine Erhan Kartal'a görev veren Sait Karafırtınalar, iki tecrübeli stoperinin yerine ise 20 yaşındaki Emre Erdem'e görev verdi. Şampiyonluk yolunda yönetim kurulunun aldığı kadro dışı kararlarıyla stoper bölgesinde alternatifsiz kalan deneyimli çalıştırıcının kalan maçlara da aynı 4'lüyle çıkması bekleniyor. Öte yandan Karafırtınalar'ın kart ceza sınırında bulunan Onur'un Zonguldak Kömürspor maçında kart görmesi halinde kritik Vanspor FK müsabakasında alternatif olarak elinde sadece Emre kalacak.



BERKE ÖZBAY

DİĞER