Buca az yedi çok topladı

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928 bu sezon gösterdiği performansla oldukça etkili bir görüntü sergiledi. İzmir temsilcisi, geride kalan 34 mücadelede kalesinde sadece 20 gol görerek Türkiye'deki profesyonel liglerde en az gol yiyen 5. takım oldu. Kalesinde en az gol gören ekipler listesinin zirvesinde Alanya Kestel (14) yer alırken, Mersin İY (18), Karaman FK (18) ve Kepez Bld (20) ilk dört sırada yer aldı. Ayrıca sarı-lacivertliler hanesine yazdırdığı 69 puanla yine Türkiye'deki profesyonel liglerde en fazla puan toplayan 3. ekip olarak da dikkat çekti. Bu listede ise Kocaelispor 75 puanla ilk sırada yer alırken, ardından Galatasaray (70), Samsunspor (69), Çorum FK (69) ve Buca (69) geldi.



BERKE ÖZBAY

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