  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca az yedi çok topladı

Buca az yedi çok topladı

Bucaspor, kalesinde 20 gol görürken, en fazla puan toplayan 3. ekip oldu.

26.4.2023

Gazete

Buca az yedi çok topladı
TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928 bu sezon gösterdiği performansla oldukça etkili bir görüntü sergiledi. İzmir temsilcisi, geride kalan 34 mücadelede kalesinde sadece 20 gol görerek Türkiye'deki profesyonel liglerde en az gol yiyen 5. takım oldu. Kalesinde en az gol gören ekipler listesinin zirvesinde Alanya Kestel (14) yer alırken, Mersin İY (18), Karaman FK (18) ve Kepez Bld (20) ilk dört sırada yer aldı. Ayrıca sarı-lacivertliler hanesine yazdırdığı 69 puanla yine Türkiye'deki profesyonel liglerde en fazla puan toplayan 3. ekip olarak da dikkat çekti. Bu listede ise Kocaelispor 75 puanla ilk sırada yer alırken, ardından Galatasaray (70), Samsunspor (69), Çorum FK (69) ve Buca (69) geldi.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA