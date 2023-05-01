Bucaspor 1928 umudunu korudu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 35. haftayı Zonguldak Kömürspor'u evinde 2-0 yenerek 3 puanla kapatan Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler 1461 Trabzon ve hükmen Adıyaman FK galibiyetlerinin ardından evinde Zonguldak temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Bu süreçte hanesine 9 puan yazdırıp 72 puanla 2. sıraya konumlanan İzmir ekibi, zirve yarışından kopmadı. Fırtına'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını söyleyerek, , "3'te 3 yaparak son 3 haftaya girdik. En önemli rakiplerimiz, Vanspor'la deplasmanda, İskenderunspor'la evimizde oynayacağız. Diyarbekirspor maçından da hükmen 3-0 galip ayrılacağız. Elbette bizim tüm maçlarımızı kazanmamız şampiyonluk için yeterli olmayacak. Lider Kocaelispor'un da kayıplarını bekleyeceğiz" dedi.

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