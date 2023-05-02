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Haberler Bucaspor Buca umduğunu bulamadı

Buca umduğunu bulamadı

Haftayı 3 puanla kapatan sarı-lacivertli İzmir ekibi, lider Kocaeli’nin de kazanmasıyla farkı kapatamadı.

2.5.2023

Gazete

Buca umduğunu bulamadı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 2-0 yenen Bucaspor 1928, lider Kocaelispor'un maçını kazanmasıyla puan farkını kapatamadı. Bitime 3 maç kala Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdüren sarı-lacivertliler şampiyonluk ümidini korurken, teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Biz mücadelemizi vereceğiz. Bitime 3 maç kaldı. Birinden hükmen galibiyet alacağız. Umarım ligi zirvede bitiririz. Ancak 2. olursak da direkt finale çıkacağız" ifadelerini kullandı.

ZORLU RAKİPLER
İzmir temsilcisi kalan üç maçından birini deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor'dan alacağı hükmen galibiyetle geçecek, diğer iki maçında ise zorlu rakiplerle kapışacak. Sarı-lacivertliler Vanspor FK (D), İskenderun (İ) ile karşılaşacak.

BERKE ÖZBAY
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