Buca’da Fuat fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de kaptan Mehmet Fuat son haftalarda formunu yakaladı. İzmir temsilcisinin tecrübeli santrforu son 6 haftada rakip ağlara 4 gol birden gönderirken adeta takımını sırtladı. Son altı karşılaşma öncesinde oynadığı 28 müsabakada fileleri 5 kez havalandıran Mehmet Fuat, son haftalarda oldukça kritik gollere imza atarken, takımının topladığı puanlarda başrol oynadı, performansıyla alkış topladı. Serik Belediyespor (D), Sarıyer, Uşakspor (D), Adıyaman FK ve Kastamonuspor ağlarını sarsan deneyimli golcü, son 6 müsabakada ise Uşakspor, Balıkesirspor (D), Pazarspor ve Zonguldak Kömürspor filelerini havalandırmayı başardı.



27 PUANA DİREKT ETKİ ETTİ

MEHMET Fuat'ın rakip ağları sarstığı 9 karşılaşmada Bucaspor 1928 hiç puan kaybetmedi. Bu süreçte hanesine 27 puan yazdıran Fırtına'da golcü isim tüm puanlara direkt etki etti. 15 golü bulunan Erhan Çelenk'in ardından 9'ar golle Berke Bıyık ile birlikte takımın gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Mehmet Fuat, kalan maçlarda da sarı-lacivertlilerin en büyük kozlarından olacak.



BERKE ÖZBAY

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