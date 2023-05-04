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Haberler Bucaspor Buca 1928 vites yükseltti

Buca 1928 vites yükseltti

4.5.2023

Gazete

Buca 1928 vites yükseltti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetiminde adeta vites yükseltti. İzmir temsilcisi, üste alınan kötü sonuçlardan sonra sezona başladığı teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırarak ve takımın başına deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar'ı getirdi. 54 yaşındaki teknik adam önderliğinde çıktığı 12 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Buca temsilcisi, Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırklarelispor ile berabere kaldı; Kocaelispor, Sarıyer, Uşakspor, Balıkesirspor, Pazarspor, 1461 Trabzonspor FK, Adıyaman FK (hükmen) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarında galip gelmeyi başarırken, bu süreçte sadece Fethiyespor'a kaybetti. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla birlikte Karafırtınalar yönetiminde 1 maç kaybederken, şampiyonluk yarışında da tekrar çıkışa geçti.
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