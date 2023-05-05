  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’in B planı hazır

Bucaspor 1928’in B planı hazır

5.5.2023

Gazete

Bucaspor 1928’in B planı hazır

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, B planını hazırladı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak zirveden uzaklaşan Fırtına, liderlik umudunu hala koruyor. Zirvedeki Kocaelispor ile arasında 6 puanlık fark bulunan sarılacivertliler rakibinin puan kaybetmemesi halinde 2. sıradaki yerini koruyup direkt Play-Off finali oynamanın hesaplarını yapıyor. Son 3 maçından 2'sini 1 puan arkasındaki İskenderun AŞ ve 4 puan gerisindeki Van Spor FK ile oynayacak İzmir temsilcisi, rakiplerine direkt final oynama fırsatını vermek istemiyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Lider bitirme ihtimalimiz var. Play-Off finali için de en güçlü aday biziz" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA