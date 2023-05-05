Bucaspor 1928’in B planı hazır

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, B planını hazırladı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak zirveden uzaklaşan Fırtına, liderlik umudunu hala koruyor. Zirvedeki Kocaelispor ile arasında 6 puanlık fark bulunan sarılacivertliler rakibinin puan kaybetmemesi halinde 2. sıradaki yerini koruyup direkt Play-Off finali oynamanın hesaplarını yapıyor. Son 3 maçından 2'sini 1 puan arkasındaki İskenderun AŞ ve 4 puan gerisindeki Van Spor FK ile oynayacak İzmir temsilcisi, rakiplerine direkt final oynama fırsatını vermek istemiyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Lider bitirme ihtimalimiz var. Play-Off finali için de en güçlü aday biziz" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL