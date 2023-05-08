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Haberler Bucaspor Buldozer Buca

Buldozer Buca

Son üç maçını kazanan İzmir temsilcisi, deplasmanda Van FK engelini de aştı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler, direkt rakiplerinden Vanspor FK'yı 52. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın attığı golle yenerek takibi sürdürdü

8.5.2023

Gazete

Buldozer Buca

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda direkt rakiplerinden Vanspor FK'yı tek golle mağlup etti: 0-1. Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 2 hafta kala lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. İzmir ekibi ayrıca İskenderun FK'nın kazandığı haftada Play-Off hattındaki yerini korumayı bildi. Müsabakaya iki takımda temkinli başlarken, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakip kalede baskısını artıran İzmir temsilcisi, aradığı golü 52. dakikada buldu.

MEHMET FUAT'TAN ALTIN GOL
Bu dakikada sahneye çıkan Mehmet Fuat Gölbaşı takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca Bucaspor 1928 müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, alınan galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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