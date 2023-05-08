Buldozer Buca

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda direkt rakiplerinden Vanspor FK'yı tek golle mağlup etti: 0-1. Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 2 hafta kala lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdürdü. İzmir ekibi ayrıca İskenderun FK'nın kazandığı haftada Play-Off hattındaki yerini korumayı bildi. Müsabakaya iki takımda temkinli başlarken, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakip kalede baskısını artıran İzmir temsilcisi, aradığı golü 52. dakikada buldu.

MEHMET FUAT'TAN ALTIN GOL

Bu dakikada sahneye çıkan Mehmet Fuat Gölbaşı takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca Bucaspor 1928 müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, alınan galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.