Buca’da Kıvanç rüzgarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. basamakta yer alan Bucaspor 1928'de kaleci Kıvanç Küçükkarış gösterdiği performansla büyük alkış topladı. Bu sezon 34 karşılaşmada forma giyen başarılı file bekçisi kalesine adeta duvar örerken, rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. 28 yaşındaki deneyimli eldiven, bu sezon geride kalan 34 müsabakanın yarısında kalesinde geçit vermeyerek yakalanan başarının mimarlarından oldu. 17 karşılaşmada meşin yuvarlağın kale çizgisinden geçmesine yaptığı kritik kurtarışlarla engel olan Kıvanç, liginin en az gol yiyen kalecisi konumunda da bulunuyor.

1. LİG'İN RADARINA GİRDİ

Rakiplerine sadece 19 kez geçit veren "Ahtapot" lakaplı file bekçisinin, başarılı grafiğiyle 1. Lig ekiplerinin de radarına girdiği ifade edildi. Bu sezon istikrarlı performansı ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını zirve yarışında tutan hayati hamlelere imza atan Kıvanç için şimdiden 1. Lig'den taliplerin sarı-lacivertli kulübe haber gönderdiği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de Arnavutköy Belediyespor ile Play-Off şampiyonluğu yaşayan deneyimli eldiven, bu sezon da sarı-lacivertli ekiple 2. Lig'de şampiyonluk yaşarsa son iki senede 2 kupa kaldırmış olacak.

BERKE ÖZBAY