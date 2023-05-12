Bucaspor’un kozu evi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'in İskenderunspor maçında kozu evi olacak. Geride kalan 36 haftada Cemil Şeboy Stadı'nda sergilediği performansla rakiplerine korku salan İzmir temsilcisi, bu sezonun içerdeki son maçında taraftarının desteğiyle galibiyete koşmak istiyor. İç sahada oynadığı 18 maçta sahadan sadece 2 yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 13 galibiyet ve 3 beraberlikle taraftarı önünde tam 42 puanı hanesine yazdırdı.



TARAFTARLARA ÇAĞRI YAPILDI

Fırtına topladığı 75 puanın büyük bir kısmını Buca'da alırken, kalesinde sadece 7 gol görerek en az geçit veren birinci ekip olarak da dikkatleri çekti. Sezonun son haftasında deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor'dan alacağı 3 puan öncesinde salı günü 74 puanlı en yakın takipçisi İskenderunspor karşısında puan kaybetmek istemeyen İzmir ekibinde taraftarların stadı doldurması bekleniyor. ■ BERKE ÖZBAY

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