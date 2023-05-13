Bucaspor’un İskenderun’a şansı tutuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sıradaki yerini korumanın hesaplarını yapan Bucaspor 1928'in şansı İskenderunspor'a tutuyor. İzmir temsilcisi, salı günü Cemil Şeboy Stadı'nda konuk edeceği rakibiyle daha önce oynadığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, 3 maçta ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakip ağları 13 kez sarsan İzmir ekibi, kalesinde ise 6 gol gördü. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada da rakibini Erhan Çelenk ve Recep'in attığı gollerle 2-1'lik skorla geçmeyi bilen 75 puanlı Fırtına, 74 puanla en yakın takipçisini tekrar yenerek ikinci basamaktaki yerini korumayı hedefliyor.



BERKE ÖZBAY

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