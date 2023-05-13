  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Bucaspor’un İskenderun’a şansı tutuyor

Bucaspor’un İskenderun’a şansı tutuyor

İzmir ekibi daha önce 8 kez karşılaştığı rakibine hiç yenilmedi, 5 galibiyet aldı.

13.5.2023

Gazete

Bucaspor’un İskenderun’a şansı tutuyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2. sıradaki yerini korumanın hesaplarını yapan Bucaspor 1928'in şansı İskenderunspor'a tutuyor. İzmir temsilcisi, salı günü Cemil Şeboy Stadı'nda konuk edeceği rakibiyle daha önce oynadığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı-lacivertliler, 3 maçta ise sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakip ağları 13 kez sarsan İzmir ekibi, kalesinde ise 6 gol gördü. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmada da rakibini Erhan Çelenk ve Recep'in attığı gollerle 2-1'lik skorla geçmeyi bilen 75 puanlı Fırtına, 74 puanla en yakın takipçisini tekrar yenerek ikinci basamaktaki yerini korumayı hedefliyor.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA