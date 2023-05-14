Fırtına’da af ihtimali

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in kadro dışı bırakılan oyuncularına af gelebilir. Sarı-lacivertlilerde Mazlum Demir, Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör, kritik haftalarda gördükleri kartlar nedeniyle yönetim kurulu tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Liderlik hedefiyle mücadelesini sürdüren İzmir ekibinin olası bir Play-Off durumunda kadro dışı bıraktığı oyuncuların affederek kendilerini camiaya kanıtlamaları için kadroya dahil edilebileceği öğrenildi. Salı günü İskenderun AŞ ile final niteliğinde bir maça çıkacak İzmir temsilcisi, beklediği sonucu alamaz ve liderlikten uzaklaşırsa Play-Off'larda sezon başından beri forma terleten oyuncuların tecrübelerinden faydalanarak 1. Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor.

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