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Haberler Bucaspor 2. Lig’de kritik gün

2. Lig’de kritik gün

Kırmızı Grup'ta 2. sırada yer alan Bucaspor, İskenderun ile, Beyaz Grup'ta çıkış yakalayan Somaspor, Play-Off için Bursa’yla, ligde kalmayı garantilemek isteyen Menemen ise 15.00’te Sivas Bld. ile kapışacak.

16.5.2023

Gazete

2. Lig’de kritik gün
TFF 2. Lig'de son iki haftaya girilirken, Ege ekipleri ligdeki kaderlerini belirleyecek kritik sınavlara çıkacak. Kırmızı Grup'ta haftaya lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde giren ikinci basamaktaki Bucaspor 1928, evinde önemli rakiplerinden İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Fırtına'ya şampiyonluk için sadece kazanmak da yeterli olmayacak. Lider Kocaelispor bu hafta 1 puan alsa dahi adını 1. Lig'e yazdıracak. Son haftayı hükmen 3 puanla geçecek sarı-lacivertli ekip rakibine yenilmezse şampiyonluğu kaçırsa da Play-Off'ta adını grup finaline yazdırmayı garantileyecek.

SOMA VE MENEMEN SAHNEDE
Beyaz Grup'ta son 3 maçta 7 puan toplayıp Play- Off yolunda umut tazeleyen Somaspor, kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a konuk olacak. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı izleyemeyecek. Play-Off potasının 3 puan gerisinde yer alan Manisa ekibi kazanıp, rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Matematiksel olarak az da olsa küme düşme ihtimali bulunan Menemen FK ise deplasmanda son sırada yer alan ve düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi kazanarak düşme ihtimalini ortadan kaldırmak istiyor. Tüm karşılaşmalar saat 15.00'te başlayacak.

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