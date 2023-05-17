Düello Buca’nın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Play- Off'larda grup finaline kalmayı garantiledi. Önemli rakiplerinden İskenderunspor'u ağırlayan sarılacivertliler müsabakayı 3-2 kazanarak sezonu 2'nci sırada bitirdi. Konuk İskenderunspor 12'nci dakikada Artun ile perdeyi açtı: 0-1. Bucaspor 1928, 22'nci dakikada Onur'un golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

BUCASPOR NORMAL SEZONU KAPATTI

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci devresine hızlı başlayan İskenderunspor 47'de Süleyman'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Pes etmeyen Bucaspor 1928, 66'da penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Mehmet Fuat durumu 2-2 yaptı. Bucaspor 1928, 75'te İlhan ile 3-2 öne geçti ve maçı kazanmayı bildi. İzmir temsilcisi bu sonuçla İskenderunspor'un 4 puan önüne geçti ve Play-Off'larda grup finali oynamayı garantiledi. Bucaspor 1928, son hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Diyarbekirspor'dan hükmen 3 puan alacak.

KARAFIRTINALAR 'İSTİKRAR' DEDİ

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, İskenderun AŞ'yi konuk ettikleri mücadelede oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapmadı. Vanspor FK maçındaki 11'i korumayı tercih eden Karafırtınalar, istikrarı tercih etti.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

BUCASPOR 1928 taraftarı, İskenderun AŞ ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler için final niteliğinde olan karşılaşmada taraftarlar maçtan önce stadın etrafında toplanarak marşlar ve besteler söyledi. Mücadele öncesinde tribünde kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu dolduran 12. adam maç boyunca bir saniye bile susmadı, alkışlar ve tezahüratlarla takımı motive etti.