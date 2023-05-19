Bucaspor’un fark yaratanları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligde bitime 1 hafta kala 2. sıradaki yerini garantileyen ve gözünü grup finaline diken Bucaspor 1928'de iki isim performanslarıyla göz doldurdu. İzmir temsilcisinde Erhan Çelenk rakip ağlara gönderdiği 15 golle en fazla skor katkısı veren isim olurken, ligde son 1 haftaya girilirken gol krallığı yarışında da zirveyi Kocaelispor'dan Samed Ali Kaya ile paylaşıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi Kıvanç Küçükkarış ise 35 mücadelenin tümüne ilk 11'de başladı, 3150 dakika ile en fazla süre alan futbolcu olarak istikrarıyla adeta göz doldurdu. İzmir ekibinin Play-Off'ta da bu iki isim en büyük kozu olacak.



BERKE ÖZBAY

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