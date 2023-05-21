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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 hedefe kilitlendi

Bucaspor 1928 hedefe kilitlendi

21.5.2023

Gazete

Bucaspor 1928 hedefe kilitlendi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off grup finaline kalmayı garantileyen Bucaspor 1928, rakibini bekliyor. Son maça kadar zirve inadını sürdüren ancak rakip Kocaelispor'un puan kaybetmemesi nedeniyle direkt 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşamayan sarı-lacivertliler ligi 2. sırada tamamladığı için direkt grup finalinde oynama şansını elde etti. Kıyasıya mücadelenin olacağı Play-Off müsabakalarından galip çıkacak takımla oynayacak Fırtına, İskenderunspor, 1461 Trabzon, Vanspor ve Ankara Demirspor'dan biriyle karşı karşıya gelecek. Finalde oynayacağı takıma kilitlenen İzmir temsilcisinde ise rakip fark etmeksizin tek hedef 1. Lig. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, taraftardan destek beklediğini belirterek, "Hedefimize ulaşabilmek için toplamda 3 maçımız kaldı. Önce grup finalindeki rakibimizi bekleyeceğiz. Camiamız ve taraftarımız bize inansın. Bucaspor 1928 layık olduğu yere gelecektir" dedi.
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