Buca’da Erhan Çelenk rüzgarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 2. bitirerek direkt olarak Play-Off grup finaline kalan Bucaspor 1928'de ayrıca Erhan Çelenk mutluluğu yaşanıyor. Sezon başında Manisa FK'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün Play-Off'a kalmasında büyük rol oynayan 34 yaşındaki yıldız isim takımına 15 gollük katkı sağladı. Erhan, Kocaelispor'dan Samed Ali Kaya ve Kastamonuspor'dan Ergin Keleş ile birlikte Kırmızı Grup'ta gol kralı olmayı da başardı. Tecrübeli futbolcu takım halinde bu iyi performansı verdiklerini belirterek önemli olanın Bucaspor'un başarısı olduğunu dile getirdi.

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