Şampiyonluk forması görücüye çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off grup finaline kalmayı garantileyen Bucaspor 1928, şampiyonluk hazırlığı yapıyor. Finalde Play-Off müsabakalarından galip çıkacak takımı bekleyen sarı-lacivertlilerde başkan Cihan Aktaş camiayı iyice şampiyonluk havasına soktu. Aktaş, daha maçlar oynanmadan sosyal medya hesabından sarılacivertli ekibin şampiyonluk kutlamalarında giyeceği formayı paylaştı.



TARAFTAR HAVAYA GİRDİ

Bu paylaşım taraftarları iyice 1. Lig havasına sokarken bazı taraftarlar formanın final maçından önce satışa çıkması için yönetime talepte bulundu. Ligi 2. sırada tamamladığı için direkt grup finalinde oynama şansını elde eden Fırtına, kıyasıya mücadelenin olacağı Play-Off müsabakalarından galip çıkacak takımla kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi, İskenderunspor, 1461 Trabzon, Vanspor ve Ankara Demirspor'dan biriyle karşı karşıya gelecek.

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