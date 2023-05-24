TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada bitirerek direkt grup finaline adını yazdıran Bucaspor 1928'de gelen gideni aratmadı. Bu sezon teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'dan sonra takımın başına geçen Sait Karafırtınalar, çıktığı 15 müsabakada maç başına 2,4 puan toplayarak Dumlupınar'ın bu sezonki maç başına aldığı 1,9 puanlık ortalamasını geride bıraktı. Bu sezon iki teknik adamla çalışan Bucaspor 1928, sezona 42 yaşındaki teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile başladı. Dumlupınar yönetiminde sezona kötü başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra durumu toparlayıp ligin zirvesine kadar ilerledi.

TAKIMI TOPARLADI

Bucaspor 1928, üst üste puan kayıpları sonrası Cüneyt Dumlupınar'ı gönderip Sait Karafırtınalar'la anlaştı. Karafırtınalar ile ilk iki haftada iki beraberlik alan Bucaspor 1928, kalan haftalarda galibiyet serileri yaparak 1. Lig için final oynama hakkını elde etti.