Bucaspor 1928 defansa güveniyor

SPOR Toto 1. Lig'e yükselmek için finalde rakibini bekleyen Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde gördüğü 22 golle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor, bu sezon ligin normal sezonunda gösterdiği savunma performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 38 maçta kalesinde sadece 22 gol görerek bu alanda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'taki ekipler arasında en iyi takım konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisi evinde oynadığı 19 karşılaşmada kalesinde 9 gol görürken deplasmandaki 19 maçta ise sadece 13 gol yedi. Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayıp, Spor Toto 1. Lig için final oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, Play-Off'tan gelecek rakibini bekliyor.

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