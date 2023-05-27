  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca’da Musa krizi

Buca’da Musa krizi

27.5.2023

Gazete

Buca’da Musa krizi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada bitiren ve direkt grup finaline çıkan Bucaspor 1928 bir yandan rakibini beklerken bir yandan da krizlerle uğraşıyor. İzmir temsilcisinin devre arasında Hatayspor'dan yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli orta saha Musa Çağıran'ın Play-Off mücadelelerinde de kadroda düşünülmediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 lig maçında da kadroda yer almayan
Musa Çağıran'ın da Buca defterini kapattığı gelen haberler arasında.

ALPER'E AF ÇIKABİLİR
Fırtına'da kadro dışı kalan isimlerden Mazlum ve Lokman'ın da Play-Off'ta oynamayacağı bilinirken, Alper Kadir'e ise af yolunun gözükebileceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde 4. sezonunu geçiren 25 yaşındaki sağ bekin teknik heyet ve yönetimin kararını beklediği belirtildi.

BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA