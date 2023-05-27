Buca’da Musa krizi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada bitiren ve direkt grup finaline çıkan Bucaspor 1928 bir yandan rakibini beklerken bir yandan da krizlerle uğraşıyor. İzmir temsilcisinin devre arasında Hatayspor'dan yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli orta saha Musa Çağıran'ın Play-Off mücadelelerinde de kadroda düşünülmediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oynadığı son 3 lig maçında da kadroda yer almayan

Musa Çağıran'ın da Buca defterini kapattığı gelen haberler arasında.



ALPER'E AF ÇIKABİLİR

Fırtına'da kadro dışı kalan isimlerden Mazlum ve Lokman'ın da Play-Off'ta oynamayacağı bilinirken, Alper Kadir'e ise af yolunun gözükebileceği öğrenildi. İzmir temsilcisinde 4. sezonunu geçiren 25 yaşındaki sağ bekin teknik heyet ve yönetimin kararını beklediği belirtildi.



BERKE ÖZBAY

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