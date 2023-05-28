Bucaspor’un şansı tutuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 2. basamakta tamamlayan ve grup finaline adını yazdırarak rakibini bekleyen Bucaspor 1928'in güveni tam. İskenderunspor-1461 Trabzonspor FK mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak olan İzmir temsilcisinin rakiplerine şansı tutarken, bu sezon her iki ekiple oynadığı toplam 4 maçı da 3 puanla tamamlamayı başardı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 1461 Trabzon'u 2-0, İskenderunspor'u ise 2-1'le geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, ikinci yarıda İzmir'de oynanan maçlarda Karadeniz ekibini 2-1, Güney temsilcisini ise 3-2 yendi. Buca'nın gol kralı Erhan Çelenk ise iki takıma karşı normal sezonda oynanan 4 mücadelede rakip ağlara 3 gol bırakırken, sarı-lacivertlilerin yine en büyük kozlarından olacak.



BERKE ÖZBAY

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