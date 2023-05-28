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Haberler Bucaspor Bucaspor’un şansı tutuyor

Bucaspor’un şansı tutuyor

İzmir ekibi rakibini beklerken, iki takıma karşı da üstünlüğü var.

28.5.2023

Gazete

Bucaspor’un şansı tutuyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 2. basamakta tamamlayan ve grup finaline adını yazdırarak rakibini bekleyen Bucaspor 1928'in güveni tam. İskenderunspor-1461 Trabzonspor FK mücadelesinin galibiyle finalde karşılaşacak olan İzmir temsilcisinin rakiplerine şansı tutarken, bu sezon her iki ekiple oynadığı toplam 4 maçı da 3 puanla tamamlamayı başardı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 1461 Trabzon'u 2-0, İskenderunspor'u ise 2-1'le geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, ikinci yarıda İzmir'de oynanan maçlarda Karadeniz ekibini 2-1, Güney temsilcisini ise 3-2 yendi. Buca'nın gol kralı Erhan Çelenk ise iki takıma karşı normal sezonda oynanan 4 mücadelede rakip ağlara 3 gol bırakırken, sarı-lacivertlilerin yine en büyük kozlarından olacak.

BERKE ÖZBAY
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