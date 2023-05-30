Fırtına lige damga vurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonunu Kocaelispor'un ardından ikinci sırada bitirerek Play-Off grup finali oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, sezon başından bu yana savunma performansıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 38 maçta kalesinde sadece 22 gol yiyerek bu alanda TFF 2. Lig'de yer alan takımlar arasında en başarılı takım oldu. Bu başarıda kalede devleşen Kıvanç Küçükkarış'ın büyük payı bulunuyor. Tecrübeli kaleci bu sezon ligde çıktığı 35 maçın 18'inde kalesinde gol görmedi ve lige damgasını vurdu. Deneyimli file bekçisi bu sezon 35 maçta 3150 dakika süre alarak sarı-lacivertli ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi.

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