Bucaspor geliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 2. sırada bitirerek direkt Play-Off Grup Finali'ne kalan ve rakibini bekleyen Bucaspor 1928'de sportif direktör Nihat Yılmaz, "İyi geçirdiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz" dedi. Finalde muhtemel rakipleri 1461 Trabzon ve İskenderunspor'u sezon içinde yendiklerini vurgulayan Yılmaz, "Her ikisi de bildiğimiz rakipler ancak tabii ki Play-Off'un atmosferi daha farklı olacak. İlçemiz de dahil herkes üzerine düşenin farkında. İzmir'i hatta Ege Bölgesi'ni temsil eden tek takımız. Herkes üzerine düşen rolleri alacak. Sonucunun iyi olacağına inanıyoruz" dedi. Taraftar desteğinin önemine değinen futbol adamı, "Play-Off grup finalinde oynayacağımız tarih henüz netleşmemekle birlikte büyük ihtimalle maçımız pazar günü akşam saatlerine denk gelecek. Artık orada Bucaspor taraftarıyla, Bucaspor futbolcularının birlikte ne kadar güçlü olabileceğini gösterebileceğimiz bir atmosfer olacak" dedi.



ÜÇ FUTBOLCU YOL AYRIMINDA

Bucaspor 1928'de kritik bir süreçte gördükleri gereksiz kartlar nedeniyle yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Lokman Gör, Mazlum Demir ve Alper Kadir Duruk'la yol ayrımının eşiğine gelindiği öğrenildi.



BERKE ÖZBAY

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