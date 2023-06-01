Buca’da geri sayım başladı

TFF İkinci Lig'de Play-Off grup finaline kalmayı başaran Bucaspor 1928'de geri sayım başladı. İskenderunspor-1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek olan İzmir temsilcisi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, teknik direktör Sait Karafırtınalar camiayı hak edilen yere getireceklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "İskenderunspor ilk maçtan avantajlı skorla ayrıldı ancak bizim için rakip farketmez. Play-Off eşleşmeleri her zaman zorlu ve çekişmeli geçer. Biz kendi işimize odaklanacağız. Play-Off'larda İzmir'i temsil ediyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun, gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. 1. Lig'i çok istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan sarı-lacivertliler, önceki gün Birinci Lig'de finale kalan Pendikspor'la oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

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