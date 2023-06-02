Bucaspor 1928 1. Lig’i istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu 2. sırada bitirerek direkt Play-Off Grup Finali'ne kalan ve rakibini bekleyen Bucaspor 1928, final maçına odaklandı. İskenderunspor- 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek olan İzmir ekibinde teknik direktör Sait Karafırtınalar, takım olarak kenetlendiklerini ifade etti. Karafırtınalar, "Rakiplerimiz çeyrek ve yarı final maçlarında yoruldu. Biz bu yorgunluğu avantaja çevirip dinlenmiş olarak karşılarına çıkacağız, galibiyet istiyoruz" dedi.

"ŞANSIMIZ TUTUYOR"

Bu sezon İskenderun ve 1461 Trabzon'a hiç mağlup olmadıklarına dikkat çeken Karafırtınalar, "İki ekibe karşı da şansımız tutuyor. Camia olarak 1. Lig'e odaklandık. Buca'yı hak ettiği yere getireceğiz. Başka bir alternatif düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.