Bucaspor’da Şentürk sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak grup finalindeki rakibini bekleyen Bucaspor 1928'de Erhan Şentürk sevinci yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısında deplasmanda oynanan Fethiyespor mücadelesinde omzundan yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası formasından ayrı kalan deneyimli golcünün takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Normal sezonda 25 karşılaşmada forma giyen ve rakip ağları iki kez sarsan Erhan'ın, 1. Lig yolunda oynanacak kritik maçlar öncesi kadroya dahil edilmesinin beklendiği ifade edildi.



HÜCUMDA ELİ GÜÇLENECEK

Erhan'ın dönmesiyle birlikte nokta santrafor olarak elinde sadece Mehmet Fuat olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın da hücumdaki eli güçlenmiş olacak. Teknik adam Karafırtınalar, İzmir'de tam gaz hazırlanan ekibini final maçına motive etmeye çalışıyor.

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