Bucaspor kenetlendi

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup Finali'nde yarın ilk maçta İstanbul'da İskenderunspor'un konuğu olacak Bucaspor 1928, tura odaklandı. Sezon içerisinde iki kez karşılaştığı rakibini birinde 2-1, diğerinde ise 3-2 mağlup eden İzmir temsilcisi, İskenderun'u yeniden geçerek adını finale yazdırmanın peşinde. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, İskenderunspor karşılaşmalarına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Spor Toto Birinci Lig'e yükselmek adına 3 müsabakalarının olduğunu belirten Karafırtınalar, "İki ayaklı maçlarda gerekeni yapacağız. Rakibimizle ilk maçımızı Pendik Stadı'nda oynayacağız. Buradan iyi bir skor alıp pazar günü de evimizde tur atlamak istiyoruz. Tek hedefimiz Birinci Lig'e yükselmek. Bunun için çok çabalıyoruz ve sahada gerekeni yapacağız" dedi. Takımın tecrübeli isimleri de iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ve zorlu karşılaşmalara hazır olduklarını belirtti.

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