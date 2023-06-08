Harikasın Buca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off finalinde Bucaspor 1928, konuk olduğu İskenderunspor'u 1-3 mağlup etti. 21. dakikada Furkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Erhan Çelenk beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topu tamamlayan Erhan, takımını öne geçirdi: 0-1. 33'te Nadir'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Onur kafayla topu auta gönderdi. 39'da Mehmet'in içeri çevirdiği topa Erhan vurdu ancak top az farkla auta çıktı. 45+6'da Okan, Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de Nadir, penaltıyı ağlara gönderdi: 1-1. İlk yarı beraberlikle sonuçlandı.



FIRTINA 2. YARI AÇILDI

74'te Hasan'ın pasıyla savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Süleyman'ın şutunda Kıvanç gole izin vermedi. 82'de İlhan'ın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topa Kemal eliyle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi. 82'de Mehmet penaltı vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2. 86'da Ceza yayındaki Mehmet ile verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet, sağ köşeye topu gönderdi: 1-3. Maç Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi. Ligi 2. sırada tamamlayarak haftalar öncesinden TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off finaline kalmayı garantileyen Bucaspor 1928, deplasmanda mücadele ettiği İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek Pazar günü İzmir'de oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.



KARAFIRTINALAR DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligin son maçında İskenderunspor ile oynanan ve galip gelinen maçın kadrosunda değişiklik yapmadı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off finalinde yine Akdeniz ekibi ile eşleşen sarılacivertliler, son maçta oynanan ideal kadroyla sahaya çıkarken, Karafırtınalar, ideal 11'i korumayı tercih etti.



RÖVANŞ PAZAR GÜNÜ

Bucaspor 1928, 3-1'in rövanşında İskenderunspor'u Pazar günü konuk edecek. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma 20.00'de başlayacak. Turu geçen ekip, Beyaz Grup'taki Anagold 24Erzincanspor- Şanlıurfaspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.



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