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Haberler Bucaspor Buca’da rehavet uyarısı

Buca’da rehavet uyarısı

2. Lig Play-Off Finali için avantajı kapan Fırtına işi çok sıkı tutuyor.

10.6.2023

Gazete

Buca’da rehavet uyarısı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarı final ilk maçında İskenderunspor'u 3-1 yenerek final kapısını aralayan Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar, temkinli davranıyor. Tüm planları final üzerine yapan deneyimli teknik adam, "Deplasmanda 2 farklı galibiyet bizi içeride çok rahatlatır ancak biz kesinlikle finaldeyiz diyemiyoruz. Sanki hiç maç oynanmamış gibi ilk maçtaki skor avantajımızı unutup kozlarımızı paylaşacağız, rehavete kapılmayacağız" dedi. Bucaspor 1928 Kulübü yarın İskenderunspor ile oynanacak rövanş karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. Yarın saat 18.00'de Cemil Şeboy Stadı'nda satışa çıkacak biletler, Maraton 10 TL, Kapalı Tribün 20 TL, VİP Tribün 30 TL, Doğu - Batı kale arkası 10 TL olarak belirlendi.
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