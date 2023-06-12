Bucaspor finalde

FF 2. Lig Play-Off'unda İstanbul'da 3-1 yendiği İskenderunspor'u evinde de 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, adını finale yazdırdı. İzmir ekibi, finalde Şanlıurfaspor ile Konya'da karşılaşacak. 11'de Berke ceza alanı dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı. 32'de Ahmet'in sağdan ortasında Nadir kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci sağ üst köşeye giden topa harika uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi. 35'te sağdan gelen ortada Nadir, ceza alanı içi sol çaprazında şutunu attı ancak kaleci son anda topu kornere çıkardı. 37'de Berke'nin sağdan ortasında arka direkte Erhan Çelenk topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 47'de solden gelen ortada Nadir penaltı noktasının üzerinde şutunu attı, kaleci Kıvanç kurtardı. 54'te savunmanın arasına gönderilen derin pasta Nadir, kaleciyi de geçerek sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.61'de Buca atağında ceza alanı içerisinde kafalardan seken meşin yuvarlağı arka direkte İlhan bomboş pozisyonda tamamladı, top üstten auta gitti. 62'de İlhan'ın soldan yerden ortasında penaltı noktasının önünde Hüseyin'in yaptığı ters vuruşta kaleci ters ayakta kaldı ve top sol alt köşeden filelerle buluştu: 1-0. Kalan sürede geçit vermeyen Bucaspor 1928 finale yükselen taraf oldu.ÇARŞAMBA günü İstanbul'da oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off finalinin ilk maçında rakibi İskenderunspor'u İstanbul'da 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, rövanş karşılaşmasında da Akdeniz ekibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Beyaz Grup'ta 24 Erzincanspor'u yenerek finale adını yazdıran Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'in rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede iki ekip Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da Birinci Lig biletini kapmak için kozlarını paylaşacak.Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ve galip gelinen TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off finali ilk karşılaşmasında mücadele eden kadroda tek değişiklik yaptı. Karafırtınalar, Akdeniz ekibiyle oynanan rövanş müsabakasında Emre'nin yerine Abdullah'ı tercih etti.Bucaspor 1928 taraftarı, İskenderunspor ile oynanan Play-Off final karşılaşmasında kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu doldurdu. Maçtan saatler önce Buca'da ve Cemil Şeboy Stadı'nın etrafında toplanıp tezahüratlar yapan 12. adam, maçın başında stattaki yerini aldı. Karşılaşma boyunca marşlar söyleyerek takımı motive eden taraftarlar, bir saniye bile susmadı. Stadı bayram yerine çeviren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya özel hazırladığı bayrak, pankart ve flamalarla şov yaptı.Geçen hafta İstanbul'da rakibi İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek 2.Lig Kırmızı Grup Play-Off finali ilk maçında büyük avantaj elde eden Bucaspor 1928, evine bu galibiyetin özgüveniyle çıktı. Saatler öncesinden taraftarlar stadın etrafında toplanarak marşlar ve besteler söylemeye başlamış ve galibiyete inanmıştı. Bu özgüven ve inanmışlık Buca'yı finale taşıdı ve Şanlıurfaspor'un rakibi yaptı. Buca, maçı öyle kontrollü oynadı ki neredeyse pozisyona girmedi ancak rakibe hafif hafif arkada baskı kurarak stres yarattı. Akdeniz ekibi 2-3 net pozisyona girdi ancak kaleci Kıvanç öyle başarılı ve istekiydi ki o pozisyonlar gibi 10 tane daha net pozisyon olsa rakibe skor vermeyecekti. Bütün dikenli yolları geçip finale kadar ulaşan sarılacivertliler yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Şampiyonluk için son 1 adım kaldı. Konya'da oynanacak final için herkes nefesini tuttu ve şampiyonluk marşları söylemeye başladı. Sait Karafırtınalar ve ekibi Konya'ya öyle bir özgüven ile geliyor ki herkes Fırtına'nın ayak seslerini dinliyor. Ben bu motivasyon, bu coşku ve bu taraftarla aşılmayacak engel tanımıyorum.Maç sonunda 12. adam ile oyuncuların bütünleşmesi ise görülmeye değerdi. Kabul ediyorum, final maçlarında hiçbir zaman favori yoktur ancak ben Buca'yı 1. Lig'e daha çok yakıştırıyor ve favori görüyorum.Haydi Fırtına!