Buca’nın 1. Lig ateşi yandı

TFF İkinci Lig Play-Off Yarı Finali'nde İstanbul'da 3-1 yendiği İskenderunspor'u evinde de 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928 adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler finalde Anagold 24Erzincanspor'u eleyen Şanlıurfaspor'un rakibi oldu. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, direkt olarak grup finaline kalmayı başardı. İskenderunspor'u eleyip 1. Lig'in kapısını aralayan Buca, Urfa ile kapışacak.

TARAFTAR ÇIKARMA YAPACAK

Bucaspor, 15 Haziran Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 19.00'da oynanacak finalde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Son olarak 2014-2015 sezonunda Bucaspor takımı ilçeyi Birinci Lig'de temsil etmiş, o sezon sarı-lacivertliler küme düşmüştü. Taraftarlarda takıma olan inancını gösterirken, final müsabakası için Konya'ya çıkarma yapacak.

Bucaspor 1928'in yakaladığı başarıda aslan payına sahip olan Erhan Çelenk, İskenderunspor zaferinin ardından büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli futbolcu, galibiyet sevincini 2 yaşındaki kızı Doğa'yla birlikte kutladı.

BUCASPOR'UN FİNAL MAÇINI A SPOR VERECEK

TFF 2. Lig Play- Off Finali'ni A Spor ekranlara getirecek. Grup finallerinde kazanarak Birinci Lig'in kapısına dayanan Bucaspor 1928 ve Şanlıurfaspor kritik finalde karşı karşıya gelecek. 15 Haziran Perşembe Günü oynanacak maç Konya'daki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak. Saat 19.00'da oynanacak final maçını A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Sarı-lacivertli İzmir ekibi rakibini yenerek 1. Lig hasretini sonlandırmanın peşinde.