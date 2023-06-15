Sonu 1. Lig olsun

TFF 2. Lig'de Play-Off finaline kalan Bucaspor 1928, bugün tarihi bir maça çıkacak. Sarılacivertliler Spor Toto 1. Lig'e yükselebilmek için Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçı A Spor yayınlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak finalde 90 dakikayı galip tamamlayan takım Play-Off şampiyonu olarak 1. Lig'e yükselecek. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanacak, beraberliğin sürmesi durumunda galip taraf seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Bucaspor, son olarak 2014-2015 sezonunda ilçeyi 1'inci Lig'de temsil etmişti. Yaşanan maddi krizler nedeniyle üst üste küme düşen Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerilemiş, ardından Tirespor'un yarışmacı haklarını alan Başkan Cihan Aktaş, Bucaspor 1928 kulübünü kurmuştu.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

2 sezon önce 2020-2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayıp kupayı kazanan Bucaspor 1928 2'nci Lig'e yükseldi. Bu senede de son ana kadar şampiyonluğu kovalayan Bucaspor 1928, zirveyi Kocaelispor'a kaptırdı. Ligi ikinci sırada bitiren İzmir ekibi direkt grup Play-Off finaline çıkıp İskenderunspor'u eledi.

FIRTINA'NIN KOZU TARAFTARI

Şanlıurfaspor ile oynanacak kritik mücadelede 12. adam, pankartlar, bayraklar ve flamalarla şov yapmak için hazırlanıyor. Sezon boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarların Konya'daki finale de akın etmesi bekleniyor. Buca'nın 1. Lig'e yükselmesi için kenetlenen camia, haftalardır bütün ilçeyi bayram yerine çevirdi. Final müsabakasında kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu doldurması beklenen taraftarlar, karşılaşma saatini bekliyor.

"HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ"

Bu sezon göreve 23. haftada gelen deneyimli teknik adam, tarihi maçı kazanıp hak ettikleri yere geleceklerini ifade etti. Şanlıurfaspor'un da güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Hepimizde heyecan dorukta. Çok iyi hazırlandık ve inancımız çok yüksek. Bu camiayı layık olduğu yere getirmek için hepimiz alnımızın son terine kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.