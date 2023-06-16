Bucaspor yıkıldı

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bucaspor 1928, Konya'da oynanan mücadelede Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilip hayallerini gerçekleştiremezken, Urfa ekibi 1. Lig'e yükselen taraf oldu. 36. dakikada sol kanattan Kemal, kale alanına ortasını yaptı. Behlül sol ayağıyla vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 0-1. 52'de sol kanattan topla birlikte ceza sahası köşesine kadar gelen Mert, açı bulmak için yaya doğru hareketlenip yerden köşeye sert vurdu : 0-2. Buca golün şokunu atlamadan Şanlıurfa farkı üçe çıkardı. 56'da Behlül soldan savunma arkasına sarkan Mert'e pasını verdi. Topun gelişine vuran Mert meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

BASKILAR SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

69'da İlhan yayın sağından uzak köşeye çok sert vurdu, kaleci zorlukla kornere çeldi. 72'de Sadık topu yerden içeri çevirdi. Bomboş pozisyonda topla buluşan İlhan, meşin yuvarlağı kalecinin üstüne vurarak mutlak golü kaçırdı. 74'te İlhan uzaklardan çok sert vurdu, top üst direkte patladı. 82'de Sadık ceza sahası sağ çaprazından çok sert gönderdi, kaleci gol izni vermedi. 87'de Kemal kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 90+5'te Kemal ceza sahasının solundan vuruşunu yaptı, Abdullah topu çizgiden çıkardı.

Bucaspor'un 1. Lig hayalleri suya düşerken, Şanlıurfaspor 1. Lig'e yükseldi.