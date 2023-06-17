Buca’nın planı tutmadı

TFF 2. Lig'de Play-Off Finali'ne kalan ancak Şanlıurfaspor'a yenilerek 1. Lig hayallerini erteleyen Bucaspor 1928'in planı tutmadı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao ve Tolga Ünlü ile temasa geçtiği öğrenilirken, önceki gün kaybedilen final öncesinde Portekizli golcü ve deneyimli orta sahaya, "Birinci Lig'e çıkarsak sizi kadromuzda görmek istiyoruz" mesajı gönderdiği belirtildi.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Tecrübeli futbolcuların siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istemediği bilinirken, Bucaspor 1928 yoluna 2. Lig'de devam edeceğinden dolayı kadrosuna yabancı oyuncu transfer edemeyecek. Tolga'nın ise Altay'da devam etmek istemesine ek olarak, 2. Lig'de forma giymeyi düşünmediği de kaydedildi ve böylelikle sarı-lacivertlilerin transfer planı tutmadı. Kadroda fire vermek istemeyen Altay'ın, özellikle tecrübeli oyuncularının alacaklarını ödemek için kaynak arayışına hız verdiği ve hiçbir oyuncunun takımdan ayrılmaması için de ikna çalışmalarına başladığı ifade edildi.

KARAFIRTINALAR BELLİ DEĞİL

Finalde Şanlıurfaspor'a elenen Bucaspor 1928 büyük üzüntü yaşadı. Maçın ardından teknik ekip, futbolcular ve takımlarını Konya'da destekleyen binlerce taraftar adeta yıkıldı. Yeni sezonda da yoluna 2'nci Lig'de devam edecek Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın sözleşmesi ise sona erdi. Gelecek sezon deneyimli teknik adamın İzmir temsilcisinde kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

PAİXAO'DAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

Altay'da 4. kez gol kralı olan Marco Paixao'dan medyada çıkan "Paixao, Naderi ve Björkander'in ödemeleri yapıldı" iddialarına cevap geldi. Kendisine ve takım arkadaşlarına ödeme yapılmadığını duyuran Portekizli, seçimle yeniden göreve gelen Başkan Ayhan Dündar ve yönetiminin oyunculara alacaklarını henüz yatırmadığını belirtti. Usta santrfor, "Yalan paylaşımlar yapmayın lütfen. Mesleğimize ve bu sezon hepimizin yaptığı fedakarlığa saygı duyun" mesajı paylaştı.