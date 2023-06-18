Buca 1928’de öz eleştiri

TFF 2. Lig'de Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a mağlup olarak 1. Lig umutlarını seneye bırakan Bucaspor 1928 öz eleştiriye başladı. Rakibi karşısında yetersiz ve çekingen oynayan, pozisyon üretmekte zorlanan İzmir temsilcisinde gelecek sezon için ise belirsizlik hakim. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'la ve takımda deneyimli isimlerle yola devam edilip edilmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, sarılacivertliler gelecek sezonda işi sıkı tutarak bir hata daha yapmak istemiyor. Sezonun son haftalarında gördükleri direkt kırmızı kart nedeniyle Mazlum Demir ile Alper'in yanı sıra taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakılan Lokman Gör'ün 1. Lig mücadelesinin verildiği kritik maçlarda affedilmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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