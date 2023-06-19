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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de Kıvanç’a talip var

Bucaspor 1928’de Kıvanç’a talip var

19.6.2023

Gazete

Bucaspor 1928’de Kıvanç’a talip var
TFF 2. Lig'de Şanlıurfaspor'a mağlup olarak 1. Lig umutlarını seneye bırakan Bucaspor 1928'de kaleci Kıvanç Küçükkarış'a talip var. 29 yaşındaki tecrübeli eldivene 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un kanca attığı öğrenildi. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek deneyimli oyuncunun Buca ile 1. Lig'de oynama hayalinin olduğu ancak kariyeri için zaman kaybetmek istemediği ifade edildi. Kıvanç'ın ailesiyle görüşüp yakın zamanda Sakarya temsilcisi ile masaya oturması bekleniyor. File bekçisinin Sakarya'nın teklifine sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Deneyimli kaleci daha önce Keçiörengücü, İskenderunspor, 24 Erzincan, Nazilli Bld, Hacettepe 1945 ve Arnavutköy Bld formalarını terletti.
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