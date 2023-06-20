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Bucaspor’da af çıkmadı

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Kadir, Alper ve Lokman’a takımdan ayrılmaları için süre verildi.

DOĞANCAN BİNGÖL

20.6.2023

Gazete

Bucaspor’da af çıkmadı

TFF 2. Lig'de sezonu hüsranla kapatan Bucaspor 1928'de giyotin çalışmaya başladı. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Alper Kadir Duruk, Lokman Gör ve Mazlum Demir'e kendilerine en kısa sürede kulüp bulmaları için süre verildi. Yönetim geçtiğimiz sezon Fethiyespor maçında gördükleri gereksiz kırmızı kart nedeniyle Alper ve Mazlum'u, taraftarla tartıştığı için de Lokman'ı gözden çıkartmıştı. Oyunculara gösterdikleri disiplinsiz hareketler nedeniyle yeni sezonda da istenmediği ve transfer dönemi başlayınca takımdan ayrılmaları için haber yollanıldığı öğrenildi.

GÖZDEN ÇIKARDIK

Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek Alper ile Lokman'a takımdan ayrılmaları için bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlanacağı ifade edildi. Sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek Mazlum'un ise transfer için önünde engel bulunmuyor. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, yeni sezonda oyuncuları istemediğinin altını çizerek "Bu futbolcuların affedilmesi kesinlikle söz konusu değil. Gözden çıkardık" dedi.

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