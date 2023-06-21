Sat-mı-yoruz

TFF İkinci Lig'de Play-Off Finali'nde Şanlı Urfaspor'a yenilerek 1. Lig hedefini tutturamayan Bucaspor 1928'in devredileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Başkan Cihan Aktaş, sarı-lacivertli kulübün satılacağı iddialarını sert bir dille yalanladı. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; Play-Off Finali'nde alınan başarısız sonucun bardağı taşıran son damla olduğu ve başkan Cihan Aktaş'ın ciddi olarak kulübü

devretmeye hazırlandığı öne sürülmüştü. Aktaş bu iddialara bir paylaşımla yanıt verdi.

"KONUSU BİLE GEÇMEDİ"

Cihan Aktaş, "Bucaspor'un önünü kesebilmek adına yine asılsız ve gerçeği yansıtmayan bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bucaspor'un satıldığı iddiası koca bir yalandır. Diyalog bile olmadı. Satmak gibi bir niyetimiz yok zaten. Kimse yalan ve iftira ile bizi karalamaya çalışmasın" açıklamalarına yer verdi.