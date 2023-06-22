Buca’da Eray sesleri

Spor Toto 1. Lig hayallerini başka bir bahara erteleyen ve 2. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Bucaspor 1928'de transfer çalışmaları başlıyor. Gelecek sezon da şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan İzmir temsilcisinde gündemde yer alan ilk ismin 20 yaşındaki orta saha Eray Akar olduğu kaydedildi. Hatayspor altyapısından yetişen Eray geride kalan sezonda 2. Lig'de Afyonspor formasıyla 31 maçta forma giyerek 4 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Genç orta sahayla yine 2. Lig'den Esenler Erokspor ve eski takımı Hatayspor'un da ilgilendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Afyon ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan kanat forvetin takımdan ayrılmak istediği ifade edilirken, Bucaspor 1928'in ilgisine olumlu baktığı belirtildi. Ünlü Alman sitesi "transfermark.com"'un verilerine göre güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan Eray Akar'ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.