Buca’dan F.Bahçe’ye

TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928'in altyapısında forma giyen 15 yaşındaki Efe Konuşkan Fenerbahçe yolunda. Arda Güler'i Gençlerbirliği altyapısından çocuk yaşta bulup transfer eden ve geleceğe yatırım yapmaya devam eden İstanbul temsilcisinin, 2008 doğumlu orta saha oyuncusu Efe Konuşkan'a da imzayı attırmak üzere olduğu öğrenildi. Altyapısından Ozan İpek, Emre Güral, Taylan Antalyalı, Hasan Kabze ve Salih Uçan gibi Türk futboluna damga vurmuş oyuncular çıkarmayı başaran İzmir temsilcisinin Türk futboluna sunduğu son isim olan Efe'nin önümüzdeki günlerde F.Bahçe formasını sırtına geçirmesi bekleniyor. 2022 yılında İzmir'in amatör takımlarından Canlı Spor'a ilk 11 tecrübesi kazanması için gönderilen Efe, sergilediği performansla devlerin dikkatini çekmişti. Ofansif orta saha olarak görev yapan Efe, ince bilekleri ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. U15 Gelişim Ligi'nde Bucaspor 1928 forması giyen Efe, 5 gol kaydetti. Buca, daha önce 2020 yazında Barış Sungur'u da F.Bahçe'ye satmıştı.