Fırtına ‘istikrar’ dedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de yönetim, teknik istikrarı tercih etti. Sarılacivertli yönetim, geçen sezon takımı TFF 2. Lig Finali'ne kadar götüren teknik direktör Sait Karafırtınalar ile önümüzdeki sezon için masaya oturdu. Başkan Cihan Aktaş ve kurmayları, yapılan görüşmelerde sözleşmesi devam eden deneyimli teknik adam ile devam kararı aldı. Karafırtınalar, ilk olarak takımdaki tecrübeli oyuncular ile görüşüp devam etmek istediği oyunculara yeni sezon için teklif sunacak. Bayramdan sonra ise takımı toplayıp startı verecek.

"CAMİAYA GÜVENİYORUM"

2. Lig gruplarını değerlendiren Karafırtınalar, "Geçen sezon Play-Off oynayan bütün takımlar bizim gruba denk geldi. Ama altından kalkamayacağımız bir şey yok. Ben takımıma ve bu camiaya güveniyorum. İşimizi şansa bırakmadan şampiyonluk istiyoruz" dedi.