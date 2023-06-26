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Haberler Bucaspor Buca 1928 önüne bakıyor

Buca 1928 önüne bakıyor

Buca 1928 önüne bakıyor

TFF 2. Lig'de geride kalan sezonda Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a yenilip 1. Lig şansını kaçıran Bucaspor 1928 geleceğe odaklandı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yola devam edecek sarı-lacivertliler transfer için kolları sıvadı. Karafırtınalar, yönetime geniş çapta bir rapor sunarken, kalacak, gidecek ve gelecek oyuncuların en kısa zamanda netlik kazanacağı ve zaman kaybedilmeyeceği vurgulandı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde sezon sonuna doğru süresiz kadro dışı bırakılan sağ bek Alper, stoperler Lokman ve Mazlum'un affedilmeyeceği, bu üç oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılacağı da bildirildi.

"HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, vakit kaybetmeden yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, "Bayramdan sonra hazırlıklara başlayacağız. Tabi ki takımla ilgili bir kanaatimiz var. Gelecek ve gidecekler olacak. Bu sene çok daha iddialı bir kadromuz olacak" dedi.

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