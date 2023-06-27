Bucaspor’da Kıvanç gözde

TFF 2. Lig'de Play- Off Finali'ne kadar çıkıp 1. Lig umutlarını seneye bırakan Bucaspor 1928'de kaleci Kıvanç Küçükkarış'a talipler çoğalıyor. 29 yaşındaki tecrübeli eldivene 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un talip olduğu öğrenilmişti. Bu sezonki performansıyla ışıldayan Kıvanç'a şimdi de Boluspor'un kanca attığı öne sürüldü. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek oyuncunun taliplerinin çoğalması nedeniyle masada eli güçleniyor. Geçen sezon Fırtına'nın başarısında aslan payına sahip olan file bekçisinin hedefinin 1. Lig'de forma giymek olduğu öğrenildi.

TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Tecrübeli kalecinin geleceğine önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. Kıvanç Küçükkarış, daha önce Keçiörengücü, İskenderunspor, 24 Erzincanspor, Nazilli Bld, Hacettepe 1945 ve Arnavutköy Bld formalarını da terletti.