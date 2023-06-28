Bucaspor’da Çelenk kalıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk takımda kalıyor. Geçtiğimiz sezon hazin bir şekilde Play-Off finalinde Şanlıurfaspor'a mağlup olarak 1. Lig umutlarını gelece sezona bırakan Fırtına'da deneyimli golcü Çelenk, yeni sezonda Buca ile devam etmek istediğini yönetime bildirdi. Geçen sezon grubunun 'gol kralı' olan deneyimli golcü teknik direktör Sait Karafırtınalar ve Başkan Cihan Aktaş ile masaya oturdu. Takımdaki 'abi' rolü ve hırsı nedeniyle yeni sezonda da Çelenk ile çalışmak isteyen Aktaş ve Karafırtınalar, deneyimli oyuncu ile yeniden anlaştı. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 39 maçta attığı 16 gol ile takımının başarısında aslan payına sahip olmuştu.